Tudo a postos para a estreia de 'Férias Com o Morto' no Porto Santo

No Centro de Congressos do Porto Santo está tudo a postos para a estreia da nova produção dos 4Litro, 'Férias Com o Morto', um espectáculo que marca também hoje o arranque da 'Cultura Activa', evento com organização do DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal local.

O espectáculo que tem início às 22h30, volta a ser exibido amanhã à mesma hora.

Recorde-se que dadas as medidas de contenção da pandemia de covid-19, o auditório principal, habitualmente com capacidade para 260 pessoas, estará limitado a 130 lugares, sendo ainda obrigatório o uso de máscara por parte dos espectadores

Até ao final da semana, a 'Cultura Activa' tem outras propostas a apresentar no palco do Centro de Congressos do Porto Santo, sempre às 22h30.

Na quarta e quinta-feira, o DIÁRIO e a Câmara do Porto Santo propõem que volte a rir com ‘Os Ridículos’, espectáculo da Com.Tema estreado em Dezembro de 2010, com Nuno Morna e Paulo Lopes.

Já nos dias 21 e 22 Agosto, a cantora Vânia Fernandes presta ‘Tributo a Centenário de Amália’.