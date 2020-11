Assaltaram carro no Caminho de Santo António

Um carro que se encontrava estacionado no Caminho de Santo António, próximo da Levada do Cavalo, foi assaltado, durante esta noite, sofrendo danos materiais. O assaltante conseguiu ainda levar consigo alguns objectos.

De acordo com a proprietária do veículo, o autor do assalto partiu o vidro traseiro e apoderou-se de uma bolsa que continha barbatanas, palas de natação, fato de banho de clube, toalha e duas camisolas.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, tendo tomado conta da ocorrência.

A lesada lamenta que estes actos estejam a tornar-se mais frequentes, até porque há indicação de casos semelhantes na zona.

Tal como o DIÁRIO noticiou, ontem, um outro carro tinha sido assaltado na Rua da Levada do Cavalo.

Vandalizaram carro para furtar 60 cêntimos Um automóvel, de marca Renault Clio, foi vandalizado durante a madrugada de hoje quando se encontrava estacionado na Rua Levada do Cavalo, no Funchal.

Há ainda indicação de que, na mesma zona, no passado dia 26 de Outubro, um outro veículo foi assaltado, tendo a PSP comparecido no local.