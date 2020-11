Luís Simões, comandante da PSP na Madeira, mostra-se satisfeito e agradece o comportamento dos madeirenses na última noite no Funchal.

O comandante apelou à continuidade do comportamento cívico e à colaboração com as autoridades, no cumprimento das regras de prevenção da disseminação da pandemia.

Pouca gente e muita polícia em noite de novas restrições aos bares da Madeira A ronda incidiu em espaços e artérias que habitualmente juntam várias pessoas como foram os casos da Zona Velha da cidade ou Rua das Fontes

Luís Simões falava, há pouco, durante uma visita de Pedro Calado e Pedro Fino às instalações da PSP na Penteada.