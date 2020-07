2 mil emigrantes da Madeira a caminho do desemprego

A comunidade madeirense residente em Crawley, no Reino Unido, está a ser fortemente atingida pela recessão económica provocada pela pandemia. Muitos já regressaram mesmo à Região. A situação configura um drama social que pode assumir ainda maiores proporções regionais.

É este o assunto, acompanhado por uma grande foto, que faz manchete na edição impressa desta sexta-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeora.

Hoteleiros criticam Governo Regional por causa das máscaras

E continua a polémica causada pela medida da obrigatoriedade do uso das máscaras de protecção individual a partir deste sábado na Madeira.

Na capa desta sexta-feira, o DIÁRIO conta que a Associação da Hotelaria de Portugal classifica de “extemporânea e contraproducente” medida que determina o uso obrigatório de máscara, que está a motivar cancelamentos e desconfiança.

"Estamos a transmitir insegurança" Representante da AHP na Madeira detecta "incoerência" do Governo na obrigatoriedade do uso de máscara

A este propósito importa lembrar o que disse ontem a Associação de Promoção da Madeira.

Associação de Promoção da Madeira obrigada a desfazer equívocos Excepções são postas em relevo num comunicado que seguiu para associados e operadores

E também o alerta deixado por António Trindade, do Grupo Porto Bay.

Marítimo já escolheu novo treinador

Outra das notícias em foco na capa do DIÁRIO diz respeito a Lito Vidigal, que está de regresso para treinar Marítimo.

Ex-dirigente do PAN vai para o PSD

A política está também em foco na capa do DIÁRIO e logo com uma 'transferência'. Conforme revelamos, Miguel Albuquerque é o proponente da filiação de João Freitas (ex-dirigente do PAN) no partido social-democrata.

Juntas médicas de regresso

Finalmente, contamos-lhe que, por semana, e após um largo período sem se realizarem devido à pandemia, estão a decorrer em média, perto de 200 juntas médicas por semana.

De resto, como sempre, há muito mais para descobrir no seu DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais poderá ler na edição impressa desta sexta-feira, também em formato e-paper.

Temos para si actualizações constantes no site dnoticias.pt, no facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, também, para acompanhar na TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e fique em segurança.