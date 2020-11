Von der Leyen e Boris Johnson vão falar por telefone este sábado

A presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico vão conversar por telefone neste sábado à tarde para fazer um ponto da situação das negociações sobre as relações futuras entre União Europeia e Reino Unido no pós-'Brexit'.

O anúncio desta conversa telefónica entre Ursula von der Leyen e Boris Johnson -- a terceira entre os dois dirigentes desde que UE e Londres intensificaram as negociações numa derradeira tentativa de chegar a um acordo antes do final do ano -- foi feito ontem ao início da noite em Bruxelas pelo porta-voz da Comissão Europeia.

Von der Leyen e Boris Johnson farão um ponto da situação das negociações, depois de duas semanas de conversações que, de acordo com ambas as partes, não permitiram fazer grandes progressos, tornando cada vez mais provável um cenário de 'no-deal' (sem acordo).

Na passada quarta-feira, o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, indicou que, "não obstante os esforços da UE para encontrar soluções, mantêm-se divergências muito sérias no 'level playing field' [igualdade de condições entre empresas], governação [a criação de um mecanismo para resolver diferendos comerciais] e pescas".

Referindo também que os temas em questão são "condições essenciais para qualquer tipo de parceria económica", o negociador sublinhou que a "UE está pronta para todos os cenários".

Também o chefe da equipa negociadora britânica, David Frost, admitiu que subsistem "grandes divergências" com a UE relativamente a um acordo pós-'Brexit', dando conta dos esforços por parte de Londres para ainda "encontrar soluções que respeitem totalmente a soberania do Reino Unido".

As negociações entre a UE e o Reino Unido para um acordo comercial pós-'Brexit' encontram-se na reta final, tendo os negociadores apontado para meados de novembro como o prazo final para se chegar a um acordo, visto que os parlamentos nacionais ainda teriam de o ratificar antes do final do período de transição, a 31 de dezembro.