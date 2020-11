Madeira e Açores podem tirar dividendos se tiverem a mesma cor política

António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa, voltaram a comentar a actualidade regional em mais um Debate da Semana. O programa da TSF-Madeira, conduzido por Leonel de Freitas, pode ser ouvido às 12 horas deste sábado através da frequência 100 FM, em dnoticias.pt ou no Facebook.

Sobre geringonça de direita nos Açores, os comentadores consideram que as Regiões Autónomas poderão tirar dividendos políticos se tiverem a mesma cor política.

António Trindade considera que os dossiers financeiros que estão a chegar vão exigir muita “idoneidade dos poderes autonómicos insulares” e considera que ter o PSD a liderar as autonomias da Madeira e dos Açores poderá criar uma “discussão com o próprio poder central” que não aconteceria se o PS continuasse no poder nos Açores.

Ricardo Vieira entende que aa democracia dá muito trabalho, sobretudo conseguir “soluções estáveis” depois de contar os votos. Considera que se trata de uma boa oportunidade para voltarmos a debater a lei das finanças regionais. “Ter o apoio dos Açores nesta matéria é muito importante e pode proporcionar uma oportunidade”.

Miguel de Sousa diz que será um reforço para as capacidades negociais da Madeira ter os Açores como aliado. Entende que esta situação vai facilitar a vida a António Costa que, em vez de dar apenas aos Açores, como vinha a acontecer, provavelmente não dará a nenhuma Região. Certo é que o facto de as Regiões Autónomas poderem se associar naquilo que é a reclamação perante alguns direitos e exigências, ajuda bastante a Madeira.

Ricardo Vieira defende a realização de cimeiras com os Açores para debaterem temas de interesse comum às regiões. A República tem um pouco a ideia de que despejou as ilhas para um canto e elas que se governem, mas “há cada vez mais obrigações comuns que têm de ser assumidas”.

Para Miguel de Sousa, o maior pecado dos governos é não terem ninguém que perceba de transportes e mobilidade. Por isso, entende que a Madeira devia ter uma Secretaria dos Transportes. Opinião corroborada por Ricardo Vieira e António Trindade.

Sobre as medidas impostas na Madeira para combater a pandemia da Covid-19, os comentadores entendem que são acertadas, embora haja critérios desiguais. António Trindade diz que é preciso apelar à responsabilidade de cada um, sobretudo nas classes mais jovens.

Para Miguel de Sousa, estas medidas são benéficas para a população e quantos mais testes se fizer, melhor. O Natal e o fim do ano serão pouco festivos com crise no comércio e no turismo

Ricardo Vieira acredita que a Madeira não aguenta uma propagação pandémica como a que está a acontecer no Continente e é imprescindível evitar a propagação de contágio local. Diz que é preciso restringir a saída de madeirenses e adoptar novas medidas para os madeirenses que regressam à Região.