Pombo correio encontrado em Inglaterra após perder-se em prova

Um pombo correio, de raça ‘Trenton x Blue Bar’, pertencente ao ‘Asas Ilha Dourada’, no Porto Santo, perdeu-se a 4 de Julho após ser libertado do navio ‘Rebecca’ para efectuar uma prova de 186 milhas em alto mar. No dia 6 de Agosto, a ave foi encontrada em Devon, na Inglaterra, tendo efectuado 2222 quilómetros.

A notícia foi dada aos proprietários pela Federação Portuguesa de Columbofilia, que revelou que o pombo correio está a ser tratado depois de ter ficado preso “dentro de um balde de tinta”. Posteriormente, os responsáveis irão tratar de transportar a ave para o Porto Santo.

“Ontem recebemos, por parte da federação, a notícia de que um dos nossos pombos, da raça ‘Trenton x Blue bar’, que se perdeu numa prova de 186 milhas, a 4 de Julho, apareceu em Devon, Inglaterra, no dia 6 de Agosto. Este pombo cruzou 2222 quilómetros à boleia, certamente, de navios e foi acabar dentro de um balde de tinta. Agora está em recuperação para depois tentarmos que venha para casa, agradecemos à senhora que o recuperou e está a nos ajudar, a D. Julie Cotton, que merece toda a nossa admiração” Adriano Andrade, da sociedade Adriano Andrade e David da Costa Pereira.

No total, existem cerca de 250 pombos no ‘Asas Ilha Dourada’, pertencente à sociedade Adriano Andrade e David da Costa Pereira.