Funchal avança com investimento em Santa Luzia e no Monte

A Câmara Municipal do Funchal vai avançar com a abertura dos períodos de Discussão Pública para as duas novas Operações de Reabilitação Urbana no vale da Ribeira de João Gomes, em Santa Luzia, e na zona da Corujeira e Tornos, na freguesia do Monte. Tal como refere a autarquia, esta medida foi aprovada por unanimidade, em Reunião de Vereação.

"A aprovação das duas ARU em causa, no ano passado, conferiu desde logo benefícios fiscais à reabilitação de imóveis dentro destas áreas. Com a aprovação das ORU que agora desenvolvemos, a CMF poderá desencadear, daqui em diante, múltiplas acções que são do maior interesse para estas zonas da cidade, no sentido de minimizar os riscos e criar uma dinâmica de valorização do património em causa, garantindo melhor qualidade de vida aos residentes e criando interesse aos visitantes, ao associarmos o investimento privado a um programa de investimento público", explicou Miguel Silva Gouveia.

Na mesma reunião, a Câmara do Funchal aprovou por unanimidade a atribuição da 2.ª fase de apoios financeiros ao associativismo desportivo para o ano de 2020. Estamos a falar de um apoio a de 26 entidades, num investimento de 55 mil euros, no sentido de “garantir condições para que os eventos desportivos que já estão confirmados no Funchal até ao final do ano se possam realizar, algo que consideramos de grande importância para a dinamização da cidade e para o bem-estar dos funchalenses. Desde o final do confinamento, a CMF já atribuiu 168 mil euros de apoios ao Desporto”, concluiu o Presidente.