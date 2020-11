Autoridades atentas a infracções enquanto o mundo olha para os EUA

A manhã desta sexta-feira ficou marcada pelo início das novas regras de contingência devido à pandemia de covid-19. A PSP e a ARAE já 'apertaram' a fiscalização e estiveram junto ao Liceu Jaime Moniz dispersando grupos de estudantes.

- Por forma a garantir que esta fiscalização é feita da melhor maneira possível, a ARAE vai receber uma nova viatura. A confirmação foi dada pelo presidente do Governo Regional que esta manhã visitou as instalações localizadas na Rua Direita.

- Por falar em fiscalizações, há empresários que lamentam as novas regras, alegando que "paga o justo pelo pecador". Dizem ter cumprido com as regras que foram sendo emanadas, mas que à custa de outros vão ter de fechar os espaços mais cedo e alguns nem chegam a abrir.

- Enquanto isso, eis que o Mundo está de olhos postos nos Estados Unidos da América e na eleições do novo presidente desse país. Joe Biden tem vantagem e, em breve, pode ser eleito para a Casa Branca, mas Donald Trump não baixa os braços e lança acusações de fraude eleitoral.

- Outro caso que tem dado que falar é o clima violento que se viveu, ontem, no Complexo do União, no Vale Paraíso. Pedro Araújo e Jaime Gouveia dizem ter sido alvo do arremesso de uma pedra por parte de Estanislau Barros. A PSP esteve no local e os três terão apresentado queixas.

