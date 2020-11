Madeira e Hungria unidas por relações económicas e culturais

Estreitar os laços económicos e culturais entre a Hungria e a Região foi um dos temas em debate no encontro que juntou, hoje, o Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, o Embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamás Halmai, e o Cônsul Honorário da Hungria na Madeira, Eng.º Pedro França Ferreira.

A audiência que se realizou no Palácio de São Lourenço, no Funchal, serviu para abordar ainda outros assuntos, como o modelo de Autonomia Política previsto na Constituição da República Portuguesa e, em especial, o papel do Representante da República, bem como o actual contexto sanitário e económico a nível europeu, nacional e regional.