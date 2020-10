Embaixadora de Espanha em Portugal elogia medidas para travar pandemia na Madeira

A embaixadora de Espanha em Portugal disse hoje que as medidas que estão a ser tomadas na Madeira para travar a pandemia “dão a máxima segurança” aos cidadãos espanhóis que pretendem passar férias na Região.

“Em Espanha também estamos a aplicar o mesmo sistema, que são os corredores sanitários nas ilhas, precisamente nas ilhas Canárias e nas ilhas Baleares. São dois lugares de destinos turísticos que agora registam a retoma da procura turística, precisamente porque as medidas de segurança são as mesmas”, afirmou Marta Betanzos Roig.

A embaixadora salientou que, ao aplicar os testes PCR, os turistas infectados são acompanhados pelo “próprio sistema de administração local que toma conta e presta serviço e atenção aos turistas.

São medidas muito certeiras Marta Betanzos Roig

A embaixadora está na Região, pela primeira vez, em visita oficial. Durante quatro dias vai encontrar-se com as entidades oficiais. Esta manhã reuniu com o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, para trocar impressões sobre a realidade da socioeconómica do arquipélago madeirense.