‘Calamidade’ não valida obrigatoriedade de máscara na Madeira

Constitucionalista Jorge Miranda e Alberto João Jardim, ex-presidente do PSD-M e do Executivo madeirense, defendem que o Governo Regional não tem legitimidade para decretar a obrigatoriedade do uso de máscara de protecção individual na Madeira. A PSP e GNR não vão poder multar ‘incumpridores’. Entretanto, a polémica colocou a Madeira nas ‘bocas’ do Mundo e já gerou cancelamentos.

Obrigatoriedade de uso de máscara divide madeirenses Uns estão contra e outros a favor da medida decretada ontem pelo governo regional

Inquérito Que fazer perante a decisão de uso obrigatório de máscara na rua?

Cumprir Ignorar

Ignorar Relativizar

Relativizar Contestar

Contestar Aplaudir Enviar opinião

É este o assunto que faz manchete esta quinta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, para ler nas páginas 2 à 5.

Mercado dos Lavradores em 'polvorosa'

Os comerciantes do Mercado dos Lavradores dizem-se revoltados e entregam abaixo-assinado. Este é outro dos assuntos em foco na capa do DIÁRIO desta quinta-feira

Saiba que os empresários exigem mais apoios da Câmara Municipal do Funchal, alegando que estão em causa 200 postos de trabalho.

Mais apoios sociais

61 mil euros do Fundo de Emergência já chegaram a Câmara de Lobos. Este é outro dos destaques da capa desta quinta-feira.

Tribunais impediram saída de traficante da cadeia

Finalmente, um caso de Justiça conclui os destaques da primeira página do DIÁRIO. Saiba que o director do Estabelecimento Prisional deu parecer favorável a libertação de homem apanhado com cocaína num veleiro em 2014, mas a Justiça impediu a sua saída.

