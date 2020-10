A capital francesa presta homenagem, esta quarta-feira, a Samuel Paty, o professor decapitado a 16 deste mês num ataque terrorista.

Esta morte violenta suscitou um vivo debate em França e levou o Senado a aprovar, segunda-feira, a primeira redação de um diploma que pretende combater o "islamismo radical" e cuja finalidade é incluir na Constituição francesa a preeminência das regras da República, contra as intenções do Governo.

O ataque aconteceu na passada sexta-feira à tarde junto de um colégio nos subúrbios da capital francesa, onde Samuel Paty, de 47 anos, lecionava as disciplinas de História e de Geografia.

O pai de uma aluna que apelou nas redes sociais a uma mobilização contra o professor assassinado na sexta-feira na região parisiense trocou mensagens por telefone com o agressor nos dias anteriores ao ataque, segundo fonte próxima do dossiê. As mensagens foram trocadas através da aplicação WhatsApp, adiantou a mesma fonte, confirmando uma informação do canal televisivo BFMTV.

O alegado autor do ataque, identificado como Abdullah Anzorov, um jovem de 18 anos de origem chechena, nascido na Rússia (Moscovo), que foi abatido pela polícia, explicou que a vítima terá exibido caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

No futebol, o FC Porto estreia-se na edição 2020/21 da Liga dos Campeões de futebol no terreno do Manchester City, um dos candidatos ao título, naquela que promete ser a deslocação mais difícil no Grupo C.

A equipa liderada pelo técnico Sérgio Conceição, que levou para Inglaterra um grupo alargado de 26 jogadores, inicia a 'Champions' frente à formação comandada pelo espanhol Pep Guardiola e que conta que os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

O encontro em Manchester, marcado para as 20:00, chega numa altura algo complicada para o campeão nacional, já que leva dois jogos seguidos sem vencer na I Liga portuguesa, primeiro com um desaire caseiro com Marítimo (3-2) e depois com um empate em Alvalade frente ao Sporting (2-2).

Crónico candidato a vencedor da Liga dos Campeões nos últimos anos, embora sempre sem sucesso, o Manchester City também chega ao arranque da competição longe de melhor forma, já que sofreu uma derrota e cedeu um empate nas primeiras quatro jornadas da Premier League, e tem igualmente algumas baixas, a mais importante o médio belga Kevin De Bruyne.

No outro jogo do grupo, o Olympiacos, de Pedro Martins, recebe o Marselha, de André Villas-Boas.

CULTURA

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recebe esta quarta-feira o colectivo Acção Cooperativista depois de este grupo ter alertado para os impactos negativos que a falta de acesso a atividades culturais, no presente ano lectivo, pode ter para os profissionais da Cultura e para alunos dos vários ciclos de ensino.

Num comunicado divulgado no final de setembro, a Acção Cooperativista chamou a atenção para o facto de agrupamentos escolares estarem a cancelar todas as saídas do ano letivo ou, pelo menos, até ao final do segundo período, com impacto nas atividades artísticas habitualmente abrangidas.

Segundo aquele grupo, em muitos casos há a sugestão de que as actividades previstas para teatros, museus e outros espaços públicos se adaptem para decorrer na escola, estando os profissionais do setor disponíveis para se adaptarem a esta nova realidade.

LUSOFONIA

O Presidente da Gâmbia, Adama Barrow, realiza hoje uma visita oficial de algumas horas à Guiné-Bissau, anunciou a Presidência guineense.

Segundo o programa da visita enviado à imprensa pela Presidência guineense, o chefe de Estado da Gâmbia chega ao país cerca das 11:30 (12:30 em Lisboa).

Adama Barrow depositará, de seguida, uma coroa de flores no mausoléu da Amura, onde estão os mausoléus de antigos chefes de Estado guineenses e o Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, acompanhado do ministro do Interior, Botche Candé.

A organização não-governamental Centro de Integridade Pública (CIP) lança hoje o Índice de Transparência das Empresas do Setor Extrativo, uma iniciativa que visa avaliar o grau de transparência das principais companhias que atuam neste setor em Moçambique.

"O objectivo principal da iniciativa é mesmo encorajar as empresas a adotarem critérios de transparência nos seus investimentos e projetos", declarou à Lusa Borges Nhamire, pesquisador do CIP.

Na primeira edição da iniciativa, foram avaliadas perto de 20 empresas moçambicanas e estrangeiras, com base em critérios internacionais de análise dos níveis de transparência no que diz respeito a partilha de informação útil sobre os seus investimentos.

O parlamento moçambicano debate hoje o balanço do estado de emergência que vigorou entre 08 de agosto e 06 de setembro do ano em curso, no âmbito da prevenção de covid-19, refere em nota o parlamento.

A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, vai fazer a apresentação do balanço em nome do Presidente da República, Filipe Nyusi.

Na sessão, as comissões parlamentares vão apresentar os seus pareceres ao documento que será apresentado por Helena Kida e o mesmo será submetido a debate pelos deputados da Assembleia da República (AR).

Moçambique esteve em estado de emergência durante cinco meses - correspondentes a um estado de emergência, três prorrogações e mais um estado de emergência - no quadro das medidas de prevenção do novo coronavírus.

PAÍS

A circulação de comboios do Metro de Lisboa poderá ter hoje perturbações durante a manhã devido à realização de um plenário geral dos trabalhadores.

Segundo uma nota da empresa, as alterações poderão ocorrer das 09:15 às 13:00.

Segundo fonte do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, encontram-se a decorrer negociações do contrato de trabalho que deveriam ter sido concretizadas no início do ano, mas que, devido à pandemia, foram sendo adiadas.

Segundo o sindicato, será hoje apresentada aos trabalhadores a proposta da administração da empresa.

A mulher que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo na zona de Santa Apolónia, em Lisboa, em 2019, conhece hoje o acórdão, após o Ministério Público ter pedido uma pena de prisão de pelo menos 12 anos.

No julgamento, o Ministério Público (MP) considerou que a arguida Sara Furtado, acusada de tentativa de homicídio qualificado, atuou de forma premeditada, tendo escondido a gravidez da família, do namorado e de outros sem-abrigo que, como ela, viviam em tendas junto a uma discoteca em Santa Apolónia.

Para a defesa da arguida, em causa está um crime de infanticídio (quando a mulher mata o recém-nascido que deu à luz durante ou após o parto, estando ainda sob a sua influência perturbadora) na forma tentada.

De acordo com a advogada Rute Alexandra Santos, Sara Furtado -- que está em prisão preventiva - deverá ser sujeita a uma pena de "prisão mínima", uma vez que confessou os factos, teve consultas de psiquiatria e está a aprender uma profissão.

Em tribunal, a arguida confessou que deitou o bebé num ecoponto não para se desfazer dele, mas com a intenção de que fosse encontrado, justificando o ato com a "vergonha" e o "medo" de ter um filho e viver na rua.

POLÍTICA

O grupo parlamentar do PSD reúne-se em jornadas parlamentares de um dia, na Assembleia da República, que terão como ponto alto o anúncio do sentido de voto do partido na proposta de Orçamento do Estado para 2021.

Desde que Rui Rio é presidente do PSD, o partido votou sempre contra os Orçamentos do Estado dos Governos liderados por António Costa (para 2019 e 2020) e absteve-se no Orçamento Suplementar deste ano, por considerar que o documento se destinava apenas a responder às necessidades adicionais do país face às consequências da pandemia de covid-19.

Sobre o Orçamento para 2021, Rio tem dito que é "reduzidíssima" a possibilidade de o partido estar de acordo com um documento que o Governo está a negociar à esquerda e, mais recentemente, aproveitou uma entrevista do primeiro-ministro, António Costa, ao Expresso para recusar qualquer pressão sobre os sociais-democratas para viabilizar o documento, ainda sem aprovação garantida.

"O líder do PS, neste caso também primeiro-ministro, foi muito claro, não podia ter sido mais claro, quando disse que no dia em que precisasse do PSD para aprovar o Orçamento do Estado o seu Governo deixa de fazer sentido", afirmou Rui Rio, no final de setembro.

Mesmo depois de o Presidente da República ter afirmado que, se não for possível uma aprovação do Orçamento do Estado à esquerda, então deve ser "a oposição que ambiciona liderar o Governo" a viabilizá-lo, como fez quando liderou o PSD, Rui Rio recusou ser o destinatário das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.

SOCIEDADE

A juíza Guilhermina Freitas toma hoje posse como presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) após ter vencido com maioria absoluta as eleições para a presidência daquele tribunal superior, cargo que já ocupava interinamente.

Fonte do TRL adiantou à agência Lusa que a desembargadora obteve 73 votos, contra os 32 favoráveis de Ana Azevedo, tendo o juiz Ferreira de Almeida ficado em terceiro lugar com 12.

Guilhermina Freitas, que é a primeira mulher a ocupar a presidência do TRL, já exercia o cargo desde a renúncia de Orlando Nascimento, em março deste ano.

O Tribunal da Relação de Lisboa tem vivido tempos conturbados, na sequência do processo Operação Lex em que foram acusados dois juízes daquele tribunal - Rui Rangel e Fátima Galante - e o antigo presidente Luis Vaz das Neves.

Orlando Nascimento é alvo de um processo disciplinar no Conselho Superior de Magistratura por suspeitas de abuso de poder.