Juventus goleia (1-4) e Ronaldo fica em branco

Cristiano Ronaldo regressou hoje à titularidade na goleada (1-4) que a Juventus infligiu os húngaros do Ferencvaros. Em encontro alusivo à 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campões, CR7 não marcou, mas assistiu para o golo de Álvaro Morata.

Recorde-se que o 'astro' madeirense falhou quatro jogos ao serviço dos 'bianconeri' depois de ter sido diagnosticado com covid-19. De regresso no passado fim-de-semana, Cristiano voltou de pé quente ao apontar dois golos contra o Spezia num jogo em que entrou no relvado aos 56 minutos.

Quanto às contas do Grupo G, o Barcelona segue líder (9 pontos) após vencer esta noite o Dínamo de Kiev, por 2-1. Em 2.º lugar surge a Juventus (6 pontos), seguida pelos ucranianos (1 ponto) e pelos húngaros (1 ponto).