Federações querem as equipas da Madeira a participar nas competições

As federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol querem dialogar com o Governo Regional da Madeira para evitar que as equipas do arquipélago não participem nas competições não-profissionais durante 30 dias, conforme pretende o presidente Miguel Albuquerque.

"Esta medida, caso seja implementada, afetará profundamente o desenrolar das competições e poderá ter grave impacto nas equipas da Madeira que participam nas provas nacionais em 2020/21 e nas épocas seguintes, além do efeito negativo no desenvolvimento dos atletas", pode ler-se no comunicado conjunto das cinco federações.

Os organismos dizem-se surpreendidas com a intenção manifestada pelo presidente do Governo Regional da Madeira de suspender por 30 dias a participação das equipas do arquipélago nas competições não-profissionais e alertam que, no atual contexto de pandemia, com diversos jogos alterados praticamente todos os fins de semana, "não existem datas livres que permitam acolher a eventual alteração de jogos em que participem equipas da Madeira".

Assim sendo, as federações em causa disponibilizam-se para procurar, em diálogo com o Governo Regional da Madeira, "encontrar a solução que melhor acautele a participação em segurança de todas as equipas e agentes desportivos, bem como o regular decorrer das competições nacionais".

O Governo Regional da Madeira decidiu suspender as competições regionais em todas as modalidades por 30 dias, uma decisão que se aplica também às equipas e atletas que participam em competições nacionais não profissionais, devido à pandemia de covid-19.