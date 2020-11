O presidente da Câmara do Porto Moniz exige que o presidente do Governo clarifique rapidamente se Campeonato Europeu de Masters de Montanha e Trail, que estava previsto para decorrer este fim-de-semana, no perímetro geográfico do município nortenho, cumpre com as normas que o chefe do executivo madeirense acabou de anunciar.

“Está dentro das regras de suspensão anunciadas por 30 dias ou, caso contrário, está fora das novas medidas de combate à pandemia podendo realizar-se?”, questiona Emanuel Câmara, cerca de 1 hora antes de serem anunciadas as novas medidas, durante a apresentação do evento em pleno Paços do Concelho e onde estava também o presidente da Associação de Atletismo da Madeira e o director regional de Juventude e Desporto que, em representação do Governo Regional, afirmou mesmo que “a Madeira é um lugar seguro”.

“Eu próprio cheguei a questionar o director regional do Desporto que não soube responder à dúvida”, lembrou o autarca socialista que espera uma clarificação imediata do governo justamente por recordar que “estão inscritos 150 atletas para poderem participar na prova de montanha e 80 no trail”, além de toda a logística estar preparada para arrancar na próxima sexta-feira.

Era meio dia quando Miguel Albuquerque anunciou um pacote de novas medidas de distanciamento social, frisando que entre essas o Executivo madeirense iria suspender a participação de equipas e atletas em competições nacionais não profissionais, sendo apenas autorizados os treinos desde que seguissem todas as normas sanitárias das autoridades de saúde.

O DIÁRIO tentou obter uma reacção do presidente da Associação de Atletismo, mas até ao momento não foi possível, ainda assim, durante a apresentação do cartaz desportivo chegou a afirmar que a prova de masters era “importantíssimo” e que estava a “fazer história” atendendo ao momento e à situação pandémica.

