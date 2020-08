Miguel Nunes lidera Campeonato da Madeira de Ralis Coral

Com o adiamento e cancelamento de eventos desportivos devido à pandemia vigente, só se disputou até agora o Rali da Calheta, primeira das cinco provas que compõem este ano a temporada regional da modalidade, ou seja o Campeonato da Madeira Ralis Coral.

Miguel Nunes esteve sempre na frente da classificação apesar de ali estrear o Skoda Fabia 5 Evo. O piloto resistiu bem à pressão, nos quilómetros iniciais, do campeão, Alexandre Camacho, que desistiu bem cedo após saída de estrada e agora fica coma necessidade de obter resultados muito positivos para recuperar do seu atraso na pontuação.

Nunes também soube controlar os ímpetos de Pedro Paixão que se revelou muito forte na costa sudoeste da ilha coma primeira versão do Skoda Fabia R5.

Igualmente forte esteve Rui Pinto a beneficiar de um novo acerto do competitivo Ford Focus RS WRC. Numa prova em que estiveram presentes muitos pilotos do campeonato nacional, há ainda a destacar também dois pilotos com Porsche 997 GT3, Filipe Freitas e Gil Freitas, e ainda Filipe Pires, regressado à competição madeirense com o Mitsubishi Lancer Evo X.

Rui Jorge Fernandes dominou entre os utilizadores de viaturas com tracção dianteira.

Classificação:

1.º Miguel Nunes, 29

2.º Pedro Paixão, 21

3.º Rui Pinto, 17

4.º Filipe Freitas, 14

5.º Gil Freitas, 12

6.º Filipe Pires, 10

7.º Rui J. Fernandes, 8

8.º António Dias, 6

9.º Vítor Sá, 4

10.º André Silva, 2

11.º Nuno Ferreira, Miguel Caires, José Jarimba, Américo Gouveia, Cláudio Nóbrega, Filipe Silva, Bruno Coelho, Rui Nunes, Ricardo Gonçalves, Filipe Pequeneza, Ângelo Escórcio, Eduardo Alves, João Ferreira e João Quintal, 1.