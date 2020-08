Armindo Araújo na frente do Campeonato de Portugal de Ralis

Também devido ao adiamento e cancelamento de eventos, só se realizaram até agora dois ralis do Campeonato de Portugal de Ralis, e num calendário nacional que conta com um total de sete provas.

O primeiro rali, disputado em Fevereiro, foi o Rali Serras de Fafe e Felgueiras em que o vencedor foi Armindo Araújo, este ano ao volante de um Skoda Fabia R5 Evo.

Na segunda posição e, apesar de algumas dificuldades, classificou-se Bruno Magalhães, enquanto o lugar mais baixo do pódio ficou na posse de Ricardo Teodósio, depois do campeão nacional também ter mostrado um ritmo inferior ao do ano anterior.

Já no começo de Julho teve lugar o Rali de Castelo Branco e aí foi novamente Armindo Araújo a vencer e as posições do pódio mantiveram em relação à primeira prova da temporada, com Bruno Magalhães a levar o Hyundai i20 R5 ao segundo posto e Ricardo Teodósio foi terceiro.

Quarto, Pedro Meireles somou o seu primeiro resultado do ano e, depois de contrariedades, enquanto José Pedro Fontes caiu para a sétima posição e está agora numa posição em que urge começar a somar boas classificações para recuperar da sua desvantagem no campeonato.

Classificação:

1.º Armindo Araújo, 69,32

2.º Bruno Magalhães, 51,52

3.º Ricardo Teodósio, 39,78

4.º José Pedro Fontes, 25,71

5.º Miguel Correia, 24

6.º Manuel Castro, 20

7.º Pedro Meireles, 16

8.º João Barros, 13

9.º António Dias, 9

10.º Adruzilo Lopes, 7

11.º Luís Mota e Gil Antunes, 5

13.º Fernando Teotónio, 2

14.º Paulo Neto, Paulo Caldeira e Luis Mota, 1