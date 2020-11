Quinto voo de repatriamento parte para Caracas com 70 passageiros da Madeira

Embora atrasado face à hora ideal (12horas) aquele que será o quinto voo, um Airbus 330-941, de repatriamento organizado por Portugal após o encerramento do espaço aéreo venezuelano desde 15 de Março, parte hoje de Lisboa com destino a Caracas. O TP9111 segue com 70 passageiros da Madeira, a maioria luso-descendentes”, adiantou ao DIÁRIO, o director regional das Comunidades e da Cooperação Externa.

Trata-se da terceira operação do género a cargo da TAP que no regresso (Caracas/Lisboa/Funchal), na segunda-feira, "traz 90 cidadãos" lusos, complementou o governante ao nosso jornal.

De resto, Rui Abreu contraria que exista uma “fuga” de emigrantes para Portugal lembrando que num período normal de tráfego aéreo existiriam “80 voos entre Venezuela e Portugal, numa oferta de 500 lugares semanais”.

Para já o governante não tem informações que garantam que este será o voo humanitário será o último organizado pelo governo português, o que sabe, clarifica, é a normalidade na mobilidade de emigrantes que nesta quadra natalícia costumam viajar sobretudo para a Região para visitar familiares, de qualquer modo nota que existe uma quebra de confiança face à pandemia.