Rali de São Vicente não vai para a estrada

O Rali de São Vicente prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2020 não irá para da estrada, informou há instantes a organização, a cargo do CD Nacional, através de comunicado.

"Após o anúncio de hoje pelo Governo da Região Autónoma da Madeira de que não haverão competições desportivas amadoras durante o mês de Dezembro, caíram as nossas pretensões de realizar o XIV Rali Município de São Vicente 2020 após três tentativas (Março, Novembro e Dezembro), para viabilizar o Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2020", pode ler-se no comunicado envaido à nossa redação.

"Infelizmente não conseguimos e o Clube Desportivo Nacional, Autarquia de São Vicente e a Comissão Organizadora, decidiram anular o evento devido ao surto activo do Covid-19, respeitando as indicações das Autoridades de Saúde da Região Autónoma da Madeira, Direção Regional do Desporto e por sua vez a população em geral que está passando por períodos menos bons.

Várias situações foram ponderadas, não duvidem, até os pilotos que têm que sair da região com as suas viaturas, mas achamos ser esta a melhor atitude, pois acredito que ninguém quer fazer parte do problema, mas sim da colaboração, para sairmos o mais rápido possível desta situação. Queremos que a nossa modalidade seja um exemplo."

"Apresentamos as nossas desculpas aos Concorrentes e Pilotos que estavam inscritos e empenhados em realizar o rali, com a garantia de que voltaremos em 2021 mais fortes, com este rali a ser o primeiro do campeonato e aí a contar com todos. Assim solicitaremos a compreensão das Entidades Federativas para a validação do nosso campeonato de 2020, com as competições que foram possíveis realizar, agradecendo também toda o esforço e apoio da FPAK, para que este rali tivesse sido uma realidade", conclui o comunicado.