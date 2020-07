Eric Camilli está na Madeira a acompanhar o campeão nacional Ricardo Teodósio

O piloto francês Eric Camilli, que compete no Campeonato Mundial de Ralis desde 2014, está na Madeira a acompanhar Ricardo Teodósio.

O experiente piloto internacional, com grande experiência ao nível da afinação de viaturas do grupo R5, está a ajudar Ricardo Teodósio a encontrar a afinação ideal do seu Skoda Fabia R5 Evo.

O campeão nacional vai participar, este fim-de-semana, no Rali da Calheta, tendo em vista a preparação para o Rali Vinho da Madeira, que se realiza a 6, 7 e 8 de Agosto.