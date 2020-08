Muito calor (26,7º C) na Costa Norte em dia de rali

Pela manhã, nas duas primeiras Provas Especiais de Classificação (PEC) do Rali Vinho Madeira - Campo de Golfe 1 e Palheiro Ferreiro 1 - já se fazia sentir muito calor. Apesar das queixas dos pilotos, que lamentaram alguma humidade e piso escorregadio, especialmente na 1.ª PEC, a verdade é que à espera da 'caravana' do rali, na Costa Norte, está um calor de abrasar.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a estação meteorológica de São Vicente registava 26,7º C por volta das 11 horas, o que por si só representava a temperatura mais alto do dia até àquele exacto momento.

De resto, são muitos os madeirenses que foram para a estrada, tanto na Boaventura, como no Arco de São Jorge. Alguns aproveitam para se refrescar, outros para se entreter junto ao braseiro, o que é natural, visto que a 3.ª PEC do Rali Vinho Madeira arranca às 12h14.

À semelhança do que se tem vislumbrado ao longo desta manhã, a grande maioria do público usa máscara, apesar do calor intenso. No Arco de São Jorge, onde se encontra o repórter Gonçalo Luís, o distanciamento é cumprido à regra. Também a título de curiosidade, em São Jorge o IPMA registava 23,5º C e Santana assinalava 23,1º C.

Recorde-se que esta 3.ª PEC vai passar pelo Arco de São Jorge, sobe até às Cabanas e finda na Achada do Marques, em Santana, precisamente o concelho que irá acolher a 4.ª PEC, com uma extensão de 10,84 quilómetros e agendada para as 12h50.