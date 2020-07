Todas as equipas passaram nas verificações técnicas do Rali da Calheta

Todas as equipas inscritas no Rali da Calheta, prova inaugural do Campeonato da Madeira de Ralis de 2020, que se realiza amanhã, passaram nas verificações técnicas realizadas esta tarde, estando assim em condições de alinharem à partida.

As verificações foram realizadas cumprindo com as orientações das autoridades de saúde nacionais e regionais, nomeadamente em termos de medidas de segurança, com a utilização de máscaras e gel desinfectante por parte de todos os intervenientes. Neste particular, foi igualmente limitada a entrada a duas pessoas por equipa.

Estas verificações técnicas, realizadas no quartel dos Bombeiros Voluntários da Calheta, tiveram uma duração aproximada de duas horas e meia.