Quantidade de chuva no Areeiro atingiu risco extremo

Entre a meia-noite e as seis da manhã caíram 66,6 litros por metro quadrado no Chão do Areeiro

Nas seis primeiras horas desta segunda-feira a chuva caída no Chão do Areeiro atingiu valores de risco extremo (aviso vermelho) ao registar 66,6 litros por metro quadrado. Já ontem a mesma estação havia ficado a apenas litro e meio de superar os 60 mm/6h, valor que juntamente com o critério de acima dos 40 mm/1h correspondem o aviso mais grave da escala do IPMA.

Embora a precipitação não tenha caído de forma intensa, já que o valor extremo registado numa hora foram 17,9 mm (aviso amarelo), voltou a ser persistente a queda de chuva, sobretudo nas regiões montanhosas.

Outras duas estações meteorológicas do IPMA, casos do Santo da Serra e Pico Alto, atingiram registos de aviso laranja durante a última madrugada, ao registarem 48,1 mm/6h e 41,7 mm/6h, respectivamente.