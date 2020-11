Choveu 54,2 litros por metro quadrado em 6 horas no Areeiro

Embora sem a intensidade prevista, a chuva caída entre o final da madrugada e manhã de hoje na zona do Areeiro foi particularmente persistente, ao ponto de ter atingido valor próximo do nível de situação meteorológica de risco extremo (aviso vermelho), com o registo de 54,2 litros por metro quadrado (mm) nas 6 horas de maior precipitação (entre as 05:50 e as 11:50) na estação do Chão do Areeiro, onde o acumulado total nas primeiras 12 horas de hoje foi de 56,2 mm. Este registo extremo no intervalo de 6 horas acabou por ser o único a atingir quantidade de aviso laranja.

De resto, os valores da precipitação verificada este domingo até ao meio-dia em toda a rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira (19) e Porto Santo, revelam sete registos extremos de aviso amarelo – em vigor -, com destaque para o Chão do Areeiro (17,9 mm/1h) e para a Quinta Grande (11,1 mm/1h e 32,5 mm/6h). Estas foram as únicas estações com extremos de aviso meteorológico nos dois critérios (intervalos de 1 hora e de 6 horas) estabelecidos pelo IPMA.

Em apenas uma hora a quantidade de precipitação atingiu também nível de aviso amarelo no Pico Alto (10,8 mm), Monte (10,3 mm) e Santo da Serra (14,0 mm). O mesmo verificou-se no Pico do Areeiro, mas para o intervalo de 6 horas (30,3 mm).

Sobretudo na parte Leste da costa Sul (Santa Cruz/Aeroporto com 0,9 mm/12h) e em Porto Santo (0,7 mm/12h), mas também na costa Norte de Madeira (há excepção de Santana), os efeitos provocados pela aproximação da tempestade Theta, até final da manhã, quase não passou de alguns ‘respingos’.