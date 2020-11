Quinteto de Sopros Atlântida em concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto, a 2 de Dezembro, pelas 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O espectáculo será protagonizado pelo Quinteto de Sopros Atlântida.

O Quinteto de Sopros Atlântida irá interpretar obras de compositores de referência da história da composição musical: Mozart, Farkas, Ravel e Malcolm Arnold.

Pedro Camacho na flauta, Louise Whipham no oboé, José Barros no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa são os músicos que fazem parte desta formação musical.