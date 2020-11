Capitania recomenda que embarcações permaneçam nos portos de abrigo

A Capitania do Porto do Funchal informa ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 6 horas locais do dia 1 de Dezembro.

De tal forma que se recomenda "aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".

Vento: Forte a muito forte rodando para Sudoeste durante a manhã e diminuindo para muito fresco a forte a partir da tarde;

Visibilidade: Boa a moderada, por vezes fraca;

Ondulação Costa Norte: Ondas Noroeste de 4 a 6 metros passando a ondas de 3 a 4 metros;

Ondulação Costa Sul: Ondas Sudoeste de 3 a 4 metros na parte Oeste da Ilha da Madeira;