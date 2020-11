Madeira estabelece protocolo com Alcoitão na área da Fisioterapia

O centro de formação de Alcoitão (Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA)) é dos mais reconhecidos do País na área da Medicina Física e Reabilitação. Agora, o Governo Regional vai estabelecer um protocolo com a instituição, que integra a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), para que jovens madeirenses possam usufruir da formação daquele centro.

Na fundamentação da decisão do Governo Regional, tomada através de Resolução, é lembrado que “a ESSA faz parte integrante da SCML, sendo pioneira em Portugal na formação de Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Terapeutas da Fala, e desde a sua constituição, em 4 de Junho de 1966, uma Escola de referência neste domínio”.

O executivo considerou, ainda, o facto de a SCML disponibilizar “anualmente um conjunto de bolsas de estudo para estudantes matriculados e inscritos nos cursos de primeiro ciclo da ESSA” e “que constituem prioridades fulcrais do Governo Regional da Madeira (…) a criação de condições favoráveis à instalação dos jovens universitários madeirenses a estudar fora da Região, bem como possibilitar o crescimento da qualidade assistencial do Sistema Regional de Saúde, com vista à satisfação dos cidadãos e de todos os intervenientes e actores envolvidos”.

Augusta Aguiar, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania fica responsabilizda por operacionalizar o “protocolo a celebrar entre o Governo Regional da Madeira e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tendo por objecto promover a cooperação e o intercâmbio entre as partes, em áreas de interesse comum, nomeadamente na área da formação ministrada pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão, no âmbito da Terapia da Fala, da Fisioterapia e/ou da Terapia Ocupacional”.