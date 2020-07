Entidades juntam-se para ajudar famílias necessitadas do Porto Santo

A associação Onda Solidária, a Junta de Freguesia do Porto Santo e o Grupo Sousa assinaram, esta manhã, um protocolo que visa ajudar as pessoas e famílias mais necessitadas da ilha dourada.

Nélia Santos, da Associação Onda Solidária, referiu ao DIARIO que o protocolo pai permitir ajudar as famílias que se encontram em situação de pobreza e exclusão social. “Nós vamos facilitar a reinserção social destas pessoas, cooperando com as entidades existentes no terreno”, salientou, congratulando-se com o projecto que vai permitir “combater a pobreza”.

Já a presidente da Junta de freguesia, Joselina Melim, enalteceu o protocolo que vem “colmatar o apoio na área social” e vai permitir ajudar quer em consultas, quer através de alimentos.

Da parte do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão destacou o apoio prestado “desde a primeira hora” a esta Associação. “Apesar de estramos na ilha da Madeira, sentimos as dificuldades que a ilha dourada tem e quando vemos uma Associação como esta, que entrega grande parte do seu esforço e também a sua preocupação, vir ao Porto Santo, não podíamos deixar de ajudar”, referiu, salientando que o exemplo dado pela Junta de freguesia e por uma IPSS, junta vontades e solidariedade, algo que o Grupo Sousa não poderia estar alheiro.