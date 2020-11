PS questiona Ministro do Mar sobre projectos de investigação para a Madeira

A deputada do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Marta Freitas, questionou o Ministro do Mar sobre a envolvência da Madeira em projectos futuros ligados ao mar e destacou a importância de serem promovidos projectos ligados à investigação em parceria com a Universidade da Madeira.

A parlamentar lembra que “o orçamento prevê criar condições para a modernização e o alargamento do Sistema de Controlo de Tráfego Marítimo Nacional às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira” e questiona as medidas concretas que estão a ser pensadas nesse sentido.

Marta Freitas destacou que a investigação ligada ao Mar está em crescimento na Região, nos últimos cinco anos, com a criação do Observatório Oceânico da Madeira, projecto financiado por apoios nacionais e europeus, a ser integrado no Observatório do Atlântico.

“O crescimento de projectos na área de investigação do mar é essencial para a continuidade do crescimento da economia azul, bem como para as melhores decisões políticas para o mar. A maior participação de entidades de investigação, mas também das Universidades deverá ser considerada, e a Universidade do Madeira já mostrou disponibilidade para aprofundar os conhecimentos nesta área, bem como alertou para a necessidade de maior apoio financeiro nesta área de investigação”, sublinhou.

A deputada pergunta se está previsto um reforço no cabimento orçamental para a investigação na área do Mar para as Regiões Autónomas.

Segundo uma nota de imprensa da assessoria de comunicação do grupo parlamentar do PS, Marta Freitas diz que se constata ser uma prioridade deste Governo promover uma pesca e uma aquicultura competitivas, ambientalmente sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente responsáveis.

A deputada destaca a importância que a actividade de aquacultura pode representar no crescimento do PIB da Região, bem como na criação de emprego e questionou o ministro do Mar sobre se “estão também a ser estudados métodos de produção alternativos a serem introduzidos como aquacultura com jaulas submersas.”