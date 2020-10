Binter altera horário dos voos entre Madeira e Porto Santo

A Binter procedeu a algumas alterações no horário dos voos entre a Madeira e o Porto Santo. A mudança verifica-se no voo da tarde, que passa a sair do Aeroporto da Madeira às 18h30, regressando da ilha dourada uma hora depois, às 19h30.

A companhia aérea deixa de praticar o horário de Verão e retoma o horário habitual, até 31 de Dezembro, que vai ao encontro do desejo manifestado pelos porto-santenses.

Os voos operados durante a manhã mantêm o horário actual, com partida do Funchal às 7h30 e regresso às 8h30.

Desde que a Binter começou a operar na linha aérea Madeira/Porto Santo, em Junho de 2018, a companhia aérea tem apostado na adaptação do seu serviço à realidade do Arquipélago, introduzindo várias melhorias tais como a mudança de horários, a flexibilização das condições dos bilhetes ou a facturação electrónica.