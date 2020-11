Infecções em alta no Reino Unido e na Alemanha

Não é por acaso que o Governo Regional anunciou ontem que vai tomar medidas a favor do sector do turismo porque "o mês de novembro não vai ser fácil" face à proibição a partir de quinta-feira da realização de viagens por parte do Reino Unido e da contenção e confinamento da Alemanha.

Os números de hoje são assustadores.

Reino Unido registou mais 136 mortes e 18.950 novas infeções

O Reino Unido registou mais 136 mortes por covid-19 e 18.950 novas infeções nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos números oficiais divulgados pelo governo britânico, numa semana em que a Inglaterra avança para um novo confinamento.

Segundo autoridades sanitárias, o número total de mortes por coronavírus chegou a 46.853 desde o início da pandemia, enquanto o número total de casos atingiu os 1.053.864.

As infeções estão a acelerar em toda a Inglaterra, o que forçou o governo a decretar um novo confinamento, a partir de quinta-feira e até o próximo dia 02 de dezembro, embora escolas, universidades, supermercados e farmácias continuem abertos.

Além da Escócia e da Irlanda do Norte, que impuseram uma série de restrições, o País de Gales mantém um confinamento nacional até meados de novembro para conter a pandemia.

Um estudo recente do Imperial College London concluiu que quase 100 mil pessoas contraem a doença todos os dias na Inglaterra, um reflexo de que o ritmo da epidemia no país está a aumentar e que o número de infetados a duplicar a cada nove dias.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

Alemanha regista 15.352 infecções e 131 mortos em 24 horas

As autoridades alemãs registaram 15.352 infeções do novo coronavírus nas últimas 24 horas, após o último máximo de 19.059 no sábado, e 131 mortes, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na terça-feira, o número de novas infeções era de 11.409 em 24 horas.

Os casos positivos contabilizados desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, somam 560.379 e 10.661 mortes.

O RKI estima que cerca de 371.500 pessoas recuperaram da doença e atualmente existem cerca de 178.200 casos ativos.

Em todo o país, a incidência acumulada nos últimos sete dias era de 120,1 casos por 100 mil habitantes na segunda-feira.

O número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos chegou a 2.243, dos quais 1.167 estão a receber ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI) atualizados na segunda-feira.

Atualmente, 20.921 camas de cuidados intensivos estão ocupados, embora os especialistas alertem para a falta de pessoal especializado nessas unidades.

A Alemanha iniciou na segunda-feira um confinamento parcial decretado pelo governo para tentar conter o aumento diário de novo casos de covid-19, que quase atingiu, na semana passada, os 20 mil.

O governo alemão optou por fechar desde segunda-feira e durante um mês bares, cafés, cinemas, teatros, museus e outros estabelecimentos.