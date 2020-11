Olavo Câmara alerta para envolvimento da Madeira em projectos sobre alterações climáticas

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Olavo Câmara, questionou esta segunda-feira, o Ministro do Ambiente quanto à envolvência das regiões autónomas, com particular incidência na Madeira, nos projectos de prevenção e combate às alterações climáticas.

O parlamentar, que também é presidente da JS- Madeira, começou por referir que “a Madeira, devido a sua orografia e posição geográfica é uma região muito exposta às alterações climáticas, pelo que as consequências das mesmas serão muito maiores numa região como a nossa”.

Destacou, assim, "a importância de desenvolver projectos que visem o combate e a prevenção das alterações climáticas em todo o território nacional, incluindo regiões autónomas".

“Enquanto madeirense, mas acima de tudo enquanto jovem, olho para esta questão como essencial para o futuro da nossa Região, do país e da humanidade”.

Sublinhou ainda que Portugal é "um exemplo mundial nesta batalha", e apontou como medida concreta neste sentido a "nova lei de bases do clima apresentado pelo partido socialista".

Não obstante disse que "no roteiro nacional para a neutralidade carbónica “sentimos falta do papel das ilhas neste caminho”, questionando se “a Madeira e os Açores foram tidas em conta nestas directrizes?”

Olavo Câmara considera mesmo que “a transição energética tem de ser uma prioridade nacional, que englobe as regiões autónomas”, deixando ainda um alerta em relação à Madeira e os Açores, para que “não sejam desconsideradas nos planos, fundos e investimentos nestas áreas”.

“O fundo ambiental é um importante mecanismo disponível para fazer face as necessidades da sociedade portuguesa na resposta às alterações climáticas, pelo que pergunto, quais as áreas e projectos que este fundo está disponível para a Região Autónoma da Madeira e onde foi aplicado este fundo na Região?”, acrescentou.