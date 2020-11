Turma do 8.º da Escola de Santo António em isolamento devido a aluno infectado

Um aluno da Escola Básica de Santo António e Curral das Freiras, na Madalena, teve a confirmação, neste fim-de-semana, do primeiro caso de um aluno infectado com Covid-19.

Trata-se de um aluno do 8.º ano, cuja turma, por indicações da Autoridade de Saúde, ficará em isolamento profilático a partir de segunda-feira. Os respectivos encarregados de educação já foram informados das orientações dadas pela Unidade Especial de Saúde do IASaúde.

O presidente do conselho executivo, Vítor Gomes, divulgou uma nota a informar que "este caso teve início numa ocorrência externa à Escola, acabando contudo, por ter consequências no nosso funcionamento". Nesse sentido, faz questão de "relembrar a importância de se manter todos as regras e cuidados de segurança no nosso dia a dia, quer estejamos na Escola ou não". "Se mantivermos os cuidados necessários poderemos contribuir para evitar situações como a que tivemos agora", conclui Vítor Gomes.