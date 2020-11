Capotamento na curva de Santa Rita provoca abrandamento na via rápida

Um automóvel despistou-se em Santa Rita, na manhã deste domingo, provocando abrandamento no trânsito na via rápida, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.

O condutor perdeu o controlo do veículo na curva de Santa Rita, junto ao nó, vindo a capotar, há instantes, pelas 9h30.

A zona de acidente foi sinalizada pela Vialitoral. Neste momento, os meios de socorro e a PSP estão a caminho do local.