Duas dezenas de artistas da região de Leiria vão atuar para utentes de lares e unidades de saúde, numa festa de Natal promovida no dia 03 de dezembro pelo município.

A iniciativa está pensada para todas as instituições dedicadas a idosos e também para as unidades de saúde do concelho, sublinha a autarquia, em comunicado. Os utentes poderão acompanhar 'online' o espetáculo que irá decorrer no Teatro José Lúcio da Silva, sem público na plateia.

Segundo o município de Leiria, a festa de Natal assume caráter de "particular importância e significado", devido "às dificuldades que estas entidades vivenciam diariamente" em contexto de pandemia.

Através da música, da dança e das artes de palco, o espetáculo programado visa levar "alegria, boa disposição e espírito de união à população idosa do concelho", avança o município em nota divulgada.

Ao longo de cerca de três horas, vão atuar Elsa Gomes, João Portugal, João Miguel, Instituto Jovens Músicos, Stacatto, Emanuel Moura, entre outros artistas que se juntaram à iniciativa.

O espetáculo terá lugar a partir das 15:00 de 03 de dezembro e terá transmissão através da página de Facebook da Câmara Municipal de Leiria.