Madeira regista 3 casos importados e 9 de transmissão local

A Madeira regista, esta quinta-feira, mais 12 novos casos de covid-19. De referir que são 9 casos de transmissão local e outros 3 casos provenientes do Norte de Portugal e da Alemanha.

No que respeita aos casos de transmissão local, na sua maioria estão associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados. Os contactos de 3 destes casos encontram-se ainda em investigação.

Entre os casos hoje identificados, um dos casos importados diz respeito a um profissional de saúde, que não compareceu ao serviço até ao resultado deste teste.

Um dos casos de transmissão local é um profissional do SESARAM, que se encontrava ontem em estudo. As restantes situações que se encontravam em estudo, não se confirmaram.

Um caso de transmissão local diz respeito a um profissional não docente de um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal, com ligação a um caso anteriormente identificado. O plano de contingência do estabelecimento está activo.

Um caso de transmissão local diz respeito a uma criança que frequenta outro estabelecimento de ensino no concelho do Funchal, e que permanecia em isolamento profilático após contacto com um caso positivo. O plano de contingência do estabelecimento está activo.

Por outro lado, há a registar 9 recuperados, pelo que o número de casos activos cifra-se nos 172, dos quais 46 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 126 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 27 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 143 em alojamento próprio e 2 pessoas encontram-se internadas - 1 na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19 e 1 doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19.

De ressalvar que 182 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 2 proveniente da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 180 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.