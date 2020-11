“Não vamos deixar de celebrar a Festa”, diz D. Nuno Brás

O Bispo do Funchal diz, na sua mensagem de Advento, que apesar da pandemia, “não vamos deixar de celebrar a Festa”, respeitando as indicações dadas pelas autoridades de saúde. Para D. Nuno Brás, “não há Natal sem Jesus e sem que Ele venha ao nosso coração e o transforme”, sendo importante preparar a sua chegada.

Na mensagem de Advento enviada às redações, o chefe da igreja católica madeirense explica que Este ano, o gesto de renúncia, a ser recolhida no ofertório de 3 de Janeiro, será a favor dos dois mosteiros de vida contemplativa que existem na Madeira: as irmãs Clarissas do Mosteiro da Caldeira e do Mosteiro do Lombo dos Aguiares, que “passam o dia a rezar por todos nós e pelo mundo inteiro”, sendo necessário “ajudá-las”, pede o Bispo do Funchal, recordando que devemos preparar a chegada de Deus nesta quadra de Natal “com alegria e cheios de confiança”.