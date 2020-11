Estrada entre o Poiso e o Pico do Areeiro vai se manter encerrada

Uma vez que as condições meteorológicas na Região evoluíram favoravelmente ao longo do dia de hoje, nomeadamente nos pontos mais altos da Madeira, neste momento só se encontra encerrada a ER 202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro, devido à neve.

Porém, ao longo do fim de semana, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, continuará atenta à evolução do estado do tempo e às condições de operacionalidade da estrada, sendo que a ER 202 só será reaberta quando estiverem reunidas as condições de segurança que o permitam.

O Governo Regional apela à população para que adote as devidas precauções em termos de segurança, no que diz respeito à circulação nas zonas montanhosas da Região, e que esteja atenta às recomendações das entidades competentes.