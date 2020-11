Hospital Particular da Madeira faz testes à Covid-19 em sistema Drive-Thru

O Grupo HPA Saúde, do qual faz parte o Hospital Particular da Madeira, disponibiliza em algumas unidades hospitalares, um Drive Thru para despiste à Covid-19.

O sistema já funciona na Madeira, na CLÍDIS, em Sines, e chega agora ao Hospital Particular do Algarve, em Portimão

As colheitas e as análises são asseguradas pela UniLabs, o parceiro do Grupo HPA Saúde para a área laboratorial, estando disponíveis diariamente, de 2ª a domingo, das 9h às 18 horasH. Os testes utilizados são por análise da RT-PCR, podendo ser realizados com prescrição médica emitida pelo SNS, mas também de forma autónoma, sendo necessário efectuar marcação prévia através do ‘site’ https://www.unilabs.pt/marcacoes-covid-19# ou do call center 282 420 400.

O sistema é exclusivamente de atendimento drive (viatura), devendo no acto de marcação ser informada a matrícula do veículo, bem como o subsistema/seguro que possui.

É necessária uma marcação de teste por cada pessoa, existindo um limite de 3 testes por carro.