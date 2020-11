João Paulo Marques admite lapso e emenda crónica

João Paulo Marques leu o 'fact check' publicado esta tarde e assume que errou.

"Como é óbvio, a crónica contém um lapso de escrita e onde se lê um milhão deveria ler-se mil milhões de euros" refere ao DIÁRIO.

Ainda assim, considera que "não deixa de ser curioso que o deputado Carlos Pereira se foque num erro de escrita e insista na confusão entre aquilo que são direitos dos madeirenses e opções políticas do Orçamento de Estado". "Aliás, essa era a principal questão levantada pela crónica: a preocupação do deputado em justificar o seu voto (que todos já conhecíamos), permite tudo, até insinuar que os madeirenses devem agradecer a Lisboa por aquilo que é seu por serem portugueses. Julgava, sinceramente, que já tínhamos ultrapassado esses tiques do regime colonial. Infelizmente, para alguns, parece que não", escreve.

João Paulo Marques solicita ainda ao DIÁRIO a emenda do texto da sua crónica no que concerne à parte relativa ao deputado socialista.

Assim sendo, vale esta versão.

O milionário: Carlos Pereira

Mil milhões de euros. Foi quanto o deputado Carlos Pereira encontrou reservado para a Madeira no próximo Orçamento de Estado. Em bom madeirense, qualquer um fica alcançado. Não propriamente pelo valor, mas pela forma engenhosa como o deputado socialista lá chegou. Para atingir os mil milhões, Pereira junta dinheiro dos jogos sociais, redução dos juros, transferências da lei de finanças regionais, novo hospital, mobilidade, salário mínimo e layoff. Um verdadeiro paraíso na terra, escondido num orçamento. Para ajudar à contabilidade criativa, podia o deputado ter juntado outras verbas relevantes para a Madeira. O salário dos deputados madeirenses na Assembleia da República, os 1200 milhões de euros para a TAP, o custo do ornamental representante da República. Até podia ter acrescentado o custo para manter a emissão da RTP Madeira no ar. O céu é o limite, já que a honestidade não parece ser. E isso é o que mais desilude neste devaneio orçamental. É que Pereira não precisava de se esforçar tanto para justificar o que todos sabíamos – o seu voto favorável ao Orçamento. Pior ainda, foi ter criado uma confusão entre aquilo que são direitos da Região e a suposta simpatia do Estado. A mobilidade dos madeirenses não depende da boa vontade de qualquer governo. É um direito de quem vive na Região. As transferências da lei de finanças não dependem do humor dos governantes da República. O layoff e o salário mínimo não se aplicam à Madeira por opção do PS, mas porque ainda somos portugueses. A não ser que o esforço de Pereira tenha sido tal, que, no final, a Madeira ainda terá de devolver dinheiro ao Estado. Afinal, já estivemos mais longe de pagar para sermos portugueses.