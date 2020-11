João Paulo Marques transforma mil milhões de euros num milhão

O ex-deputado social-democrata e advogado João Paulo Marques escreveu na sua crónica de hoje do DIÁRIO, intitulada ‘O bom, o mau e o milionário’, a seguinte passagem:

“1 milhão de euros. Foi quanto o deputado Carlos Pereira encontrou reservado para a Madeira no próximo Orçamento de Estado. Em bom madeirense, qualquer um fica alcançado. Não propriamente pelo valor, mas pela forma engenhosa como o deputado socialista lá chegou. Para atingir o milhão, Pereira junta dinheiro dos jogos sociais, redução dos juros, transferências da lei de finanças regionais, novo hospital, mobilidade, salário mínimo e layoff. Um verdadeiro paraíso na terra, escondido num orçamento. Para ajudar à contabilidade criativa, podia o deputado ter juntado outras verbas relevantes para a Madeira”. João Paulo Marques

Ora, o valor peca por defeito e muito, mil vez menos do que o anunciado por Carlos Pereira.

O que o deputado à Assembleia da República assumiu ontem é bem distinto.

“Entre escolher tudo isto que temos referido, que ultrapassa mil milhões de euros, e a fantasia de um contencioso, não tenho dúvidas que este é o caminho que melhor responde às nossas necessidades”. Carlos Pereira

Um valor resultante do facto de serem “aprovadas propostas muito relevantes para a Região que se juntam às já existentes”. Refere-se à aprovação da garantia da regulamentação do subsídio de mobilidade aérea e marítima; cofinanciamento do hospital; o plano de remodelação de esquadras; a transferência da titularidade para a Região do farol de São Jorge, sem adicionar qualquer custo para os cofres da Região; a redução do IVA relacionada com a habitação social dando melhores condições ao Instituto de Habitação da Madeira; a garantia que a Universidade da Madeira pode aceder aos fundos europeus do próximo quadro reforçando a sua capacidade de intervenção na nossa comunidade”.

Carlos Pereira considera mesmo que “o OE 2021 já era um dos melhores de sempre para a Região Autónoma da Madeira e que se torna difícil compreender que exista madeirenses a votar contra”, referindo ainda que, neste momento, o PS avançou nos dossiers da Região com a garantia que nem tudo se resolve em sede orçamental.

“Dislexia com os números”

Dado o teor da crónica de João Paulo Marques, Carlos Pereira refere ao DIÁRIO que talvez não fosse má ideia enviar de novo o ex-deputado para a escola. “Nunca falei em 1 milhão de benefícios, mas em 1000 milhões. 1 milhão até seria ridículo como é ridículo ele não perceber a diferença. Está visto que o ex-deputado tem alguma dislexia com os números e devia era estar a pensar nos benefícios que os orçamentos que o PSD-M aprovou para a Madeira entre 2012 e 2015 trouxeram para a Região”, refere.

O deputado socialista na República mais uma vez que alguns críticos da Região ao OE “não sabem o que andam a falar”, aconselhando-os a “comparar o que trouxe o PSD para a Madeira na altura em que foi governo”.