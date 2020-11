Rotura motiva corte de água no Monte

"Devido a uma rotura na rede de água, será necessário proceder a uma intervenção urgente no Caminho dos Tornos, na freguesia do Monte", informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) em nota de imprensa.

A intervenção afectará o também o abastecimento de água potável: no Caminho dos Saltos, Estrada do Livramento, Rua Cidade dos Santos, Travessa das Lajes, Rua das Lajes e Estrada dos Marmeleiros.

A autarquia refere ainda que "os trabalhos já começaram" e que se estima que decorram "durante cerca de 8 horas".

Na mesma nota, a CMF agradece "a compreensão de todos" por eventuais transtornos causados.