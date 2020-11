Tome nota da agenda para este sábado, 21 de Novembro

- BE-M promove iniciativa sobre 'Responsabilidades dos trabalhadores em tempo de pandemia', às 10h30, junto à Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores. À mesma hora, também no mercado municipal, decorrerá uma iniciativa da concelhia do CDS Funchal.

- Às 11 horas, tem lugar uma iniciativa dos deputados do PSD/M À Assembleia da República, na sede do partido, na Rua dos Netos.

- PS assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres comuma conferência, às 11h30, no jardim da vila ca Ponta do Sol.

- Entre as 14 e as 18 horas decorre (on-line) o XII Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários.

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, deslocam-se, este sábado, a partir das 15 horas, à freguesia de Santo António, onde visitam o local onde decorrerão os trabalhos de canalização e regularização dos Ribeiros do Trapiche e da Casa Branca.

- Às 15h30, o presidente da Assembleia Legislativa participa no VI Seminário das Bandas Filarmónicas da RAM, na sede da Banda Distrital do Funchal, no Pico dos Barcelos.

- Pelas 16h30, a CDU promove uma Iniciativa política junto ao Conjunto Habitacional das Romeiras, em Santo António.

Cultura e Entretenimento

- Aula de yoga ao ar livre, na Quintinha São João, a partir das 10 horas. ‘Yoga com a Freddie’ requer confirmação prévia, através do Facebook.

- A orquestra de cordas Ensemble XXI, da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta-se no palco pelas 18 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 19 horas há jantar vínico no Terreiro por J. Alberto e Filhos, no Funchal, junto ao Savoy Palace. Um jantar que contará com alguns dos maiores sucessos da carta deste espaço de restauração, harmonizado com uma ímpar selecção de vinhos. Música ao vivo com Kontraband. 45 euros por pessoa. Numa altura em que a segurança e a prevenção assumem especial preponderância, a Savoy Signature segue todas as orientações, limitações e obrigações emanadas pelas autoridades, adoptando um conjunto alargado de medidas de controlo, higiene e segurança em todos os seus eventos e serviços.

- O evento ‘Sparkling Pairing’ está de volta ao Saccharum, na Calheta, nomeadamente ao restaurante Alambique. Pelas 19h30, a 2.ª edição deste jantar harmonizado com vinhos espumantes apresenta combinações únicas entre as criações do ‘chef’ Raul Ferreira e espumantes criteriosamente seleccionados, ao som do jazz e bossa nova. Há música ao vivo, durante o jantar, com o guitarrista Vitor Anjo. 60 euros por pessoa.

- O Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, vai acolhe, pelas 20 horas, uma instalação performativa inédita do artista e académico António Baía Reis, intitulada ‘Uma escultura deixada ao esquecimento’.

- Noite de ‘Dr. Why Madeira’, pelas 20h30, no Bar Restaurante A Estrela, na Eira do Serrado.

- Mais uma sessão do espectáculo ‘Doitor à Pancada’, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- Nova sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, Com a projecção da fita ‘Animal Político’.

- Animação no Café do Teatro, com os êxitos dos anos 70, 80 e 90, a cargo do DJ Celso Velosa.