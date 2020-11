Olavo Câmara reforça importância dos fundos comunitários para a Universidade da Madeira

No âmbito do primeiro dia da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2021, o deputado à Assembleia da República Olavo Câmara reforçou a necessidade de permitir às universidades regionais o acesso aos fundos europeus do próximo quadro comunitário, uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista "com especial importância para a Madeira".

“Queremos dar a possibilidade da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores poderem concorrer aos programas operacionais a nível nacional”, o que, segundo explicou, “não aconteceu no atual quadro comunitário, já que os fundos europeus na Madeira e Açores estão regionalizados”, cabendo a sua gestão e distribuição aos Governos Regionais.

No caso da Madeira, deixa a crítica: “O Governo Regional do PSD, pura e simplesmente esqueceu se da Universidade da Madeira e nunca criou nenhum programa específico ou permitiu o acesso da universidade a esta forma de financiamento”.

Esta proposta do PS vem, assim, "corrigir esta situação, corrigir o esquecimento do Governo Regional em relação aos fundos europeus para a Universidade da Madeira”, finalizou Olava Câmara.