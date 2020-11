Estado "discrimina" Universidade da Madeira

O facto de a Universidade da Madeira (UMa) receber menos 5.3 milhões de euros do Orçamento de Estado para 2021 do que a Universidade dos Açores preocupa o Grupo Parlamentar do CDS que fala em “tratamento discriminatório”, numa altura em que mais de 700 alunos entraram UMa, superando o número de alunos colocados nos últimos anos.

Ana Cristina Monteiro, deputada centrista, refere ainda que o Orçamento para o próximo ano não contempla o artigo 99.º que permitia às Universidades concorrer aos fundos comunitários. Uma alteração que “prejudica” a Universidade no que toca à “qualificação dos imóveis, das suas capacidades, da sua modernização e tecnologias”, entre outros.

No entender do CDS, a UMa ficou igualmente esquecida no que toca ao contrato programa com o Estado que já deu 1.2 milhões de euros aos Açores. Por isso, pede um “tratamento igual” entre as universidades das regiões autónomas e vai levar este tema a discussão no plenário, aproveitando o facto de o Orçamento de Estado ir para a especialidade.