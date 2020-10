Olavo Câmara defende majoração dos fundos europeus para investimento na costa Norte

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Olavo Câmara defendeu, hoje, dia 30 de Outubro que haja uma majoração dos fundos europeus para investimento na costa Norte da Madeira.

Na audição ao ministro do Planeamento, Nelson de Souza, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, o parlamentar madeirense mostrou-se defensor de que "a aplicação do novo Quadro Comunitário deve obedecer a critérios que direcionem os fundos para investimentos em zonas que mais precisam, dando o exemplo concreto da costa norte da Madeira".

Tal como explicou, "a ilha da Madeira tem duas realidades diferentes. Por um lado, a costa Sul, que comporta a maior parte da população e é muito mais desenvolvida, e, por outro lado, a costa Norte, com pouca população, menos oferta de serviços, menos oportunidades, problemas de fixação de pessoas e, consequentemente, menos atratividade para os investidores".

Por isso, defendeu "uma majoração significativa dos fundos europeus para investimentos na costa Norte – e também no Porto Santo – no sentido de haver uma clara beneficiação para quem investe nestas zonas."

Olavo Câmara instou, assim, o ministro a propósito desta possibilidade e questionou se esta é uma decisão que cabe ao Governo da República ou ao executivo regional.

Por outro lado, considerou que "deve haver uma maior fiscalização na forma como os fundos são distribuídos e aplicados na Região" e denunciou "casos de autarquias da oposição que são prejudicadas e preteridas na aprovação de investimentos cofinanciados pela União Europeia, unicamente por serem de uma cor política diferente da do partido que está no Governo Regional".

O deputado socialista insular acusou ainda o Governo Regional, do PSD, de "ter feito a Madeira perder mais de mil milhões de euros de fundos europeus devido ao empolamento do PIB regional, relacionado com os indicadores da Zona Franca".