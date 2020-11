Moradores indignados com obras em São Roque

Alguns moradores do Caminho Novo de Santana, em São Roque, no Funchal, admitem estar indignados com as obras que estão a ser feitas nesta zona durante o dia de hoje.

É o caso de Marta Silva, que garante não ter sido informada sobre esta intervenção e agora tem “de subir durante mais de 30 minutos com o filho para apanhar o autocarro que tem outra rota”.

A moradora diz que esta informação deveria ser colocada nas paragens e lamenta “que não tenham em conta as pessoas com crianças e mobilidade reduzida”. No entanto, a Câmara Municipal do Funchal enviou ontem uma nota para as redações, que está também online no site da autarquia, a dar conta desta intervenção, informando que iria interromper a circulação rodoviária neste arruamento, entre as 8h de sexta-feira e as 17 h de sábado.

“Durante a interrupção, as carreiras n.º 15 e 15B da Horários do Funchal efetuarão o seu términus no Caminho da Azinhaga, junto à Igreja dos Álamos”, informou.