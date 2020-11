Interrupção de trânsito no Caminho Novo de Santana, em São Roque

Devido a uma intervenção urgente na rede de águas do Caminho Novo de Santana, na freguesia de São Roque, a Câmara Municipal do Funchal vai interromper a circulação rodoviária neste arruamento, entre as 8h de sexta-feira, 20 de Novembro, e as 17 h de sábado.

Durante a interrupção, as carreiras n.º 15 e 15B da Horários do Funchal efetuarão o seu términus no Caminho da Azinhaga, junto à Igreja dos Álamos.

A Autarquia solicita aos condutores e à população em geral a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.