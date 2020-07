"Novo arrumamento em São Roque era anseio da população há décadas"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou as obras de execução da nova acessibilidade no Sítio da Cova, em São Roque, com ligação à Estrada Comandante Camacho de Freitas.

O novo arruamento, com o investimento municipal de cerca de 321 mil euros e com uma extensão de 220 metros, vai possibilitar o acesso automóvel aos moradores "que ansiavam pela empreitada há quatro décadas", destaca a autarquia.

“As obras estão no terreno desde a semana passada, é um concretizar de um apelo de 40 anos de 20 famílias que aqui vivem, bem como dos proprietários dos terrenos adjacentes, e para este executivo é uma obra considerada estrutural nas zonas altas da freguesia”, afirmou Miguel Silva Gouveia, durante a visita.

“O processo até ao início da execução para esta nova acessibilidade foi exigente e moroso, tendo sido necessário expropriar diversas parcelas de terreno necessárias à execução da mesma, num valor que ascendeu a 19 mil euros. O ramal de acesso directo à Vereda da Cova, possibilita também a passagem de ambulâncias, carros de bombeiros e de recolha de resíduos, uma valência que representa evidentes reflexos na qualidade de vida dos munícipes da zona”, acrescentou o presidente.

Em comunicado, a CMF refere que a intervenção contempla: a movimentação de terras para a abertura da nova plataforma do arruamento, a construção de muros de suporte de betão ciclópico em escavação e em aterro e seus respectivos acabamentos, a construção de uma nova rede de abastecimento de água e de esgotos pluviais incluindo ramais domiciliários, a construção duma valeta que servirá de drenagem e canal de rega e a pavimentação da faixa de rodagem em betuminoso.